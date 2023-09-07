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Украинский футболист объяснил, зачем Месси нужен телохранитель

Игрок «Интер Майами» Кривцов заявил, что телохранитель Месси никого не напрягает

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Vasha Hunt/USA TODAY Sports/Reuters

Защитник американского футбольного клуба «Интер Майами» Сергей Кривцов на YouTube-канале ВЗБІРНА высказался о телохранителе форварда Лионеле Месси.

«Телохранитель Месси не напрягает. Все понимают, что за человек у нас в команде. Мы это видим по людям, которые приходят на базу и к отелям. Видим, какой резонанс вызвал в США его переход. Это безопасность нашего главного игрока», — сказал украинский футболист.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». До этого он много лет играл за «Барселону», воспитанником которой является. Издание Daily Mail ранее сообщило, что у Месси появился телохранитель, прежде выступавший в ММА. Отмечалось, что охранник является бывшим спецназовцем армии США, который имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане.

Кривцов перешел в «Интер Майами» из «Шахтера» в январе 2023 года. Всего в составе «горняков» защитник принял участие в 224 встречах, в которых ему удалось забить 14 мячей. Кроме того, он провел 31 игру за национальную команду Украины.

Ранее Кривцов рассказал о поведении Месси и Бекхэма в раздевалке.

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