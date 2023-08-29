Дзюба рассказал, как называет своего одноклубника Изидора

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в интервью на YouTube-канале клуба рассказал о качествах своего одноклубника Вильсона Изидора.

«Что за празднование с Изидором было после финального свистка? У него был день рождения, мы радовались победе. Прыгучий он, конечно. Вроде и невысокий, а прыгает высоко. Я его гепардом называю. Выпрыгнули так, вместе, и просто порадовались. Поздравил его с днем рождения», — сказал Дзюба.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» по ходу сезона-2021/22. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в четырех матчах, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Изидора составляет €6 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Ранее он также выступал за французские клубы «Бастия-Борго» и «Лаваль».

В текущем сезоне СМИ неоднократно отправляли нападающего в «Марсель». Игрок сам говорил о желании поиграть в еврокубках.

Ранее Дзюба назвал самого «отмороженного» игрока РПЛ.