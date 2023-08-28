Тренер «Динамо» Личка: меня не волнуют требования Федотова к Карраскалю

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка выразил уверенность, что новичок команды Хорхе Карраскаль будет выполнять его требования. Его слова передает «Чемпионат».

«Меня не волнуют требования Федотова к Хорхе — это история ЦСКА. У меня свои требования. Например, я знаю лучшую роль Смолова и не хочу, чтобы он много бегал в защите. У нас достаточно игроков, которые будут там делать свою работу. То же самое и у Хорхе, Муми Н'Гамале. Уверен, что Хорхе будет выполнять мои требования и даст команде плюс за счет своего таланта», — сказал Личка.

27 августа Карраскаль из ЦСКА перешел в «Динамо». Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 34 матчах, забив шесть мячей и отдав шесть результативных передач. По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды Владимиром Федотовым, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом. В текущем сезоне колумбиец еще не сыграл ни одного матча. В конце августа врач ЦСКА сообщил о восстановлении игрока от травмы.

Ранее Мостовой заявил, что в ЦСКА некому играть после ухода Карраскаля.