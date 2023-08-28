Месси могут наказать после дебюта в МЛС

Аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси могут наказать после дебютного матча в МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом сообщает Goal.

По информации портала, нападающего могут оштрафовать за то, что после матча он не стал общаться с журналистами, хотя этого требуют правила МЛС.

В дебютном матче за «Интер Майами», который прошел в ночь на 27 августа, Месси не попал в стартовый состав, а вышел на поле на 60-й минуте игры. Аргентинский форвард забил мяч на 89-й минуте. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Интера».

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен».

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.

Ранее Месси прокомментировал дебют в МЛС.