Экс-тренер сборной России назвал проблему «Спартака»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о проблемах московского «Спартака» перед матчем с «Краснодаром» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Спартака» проблемы внутри, и это надо менять. Иначе ничего не изменится. Мне кажется, что красно-белым сейчас лучше сыграть как раз с сильным соперником.

Перспективы «Спартака» в матче с «Динамо» в Кубке? Мы ничего нового не увидим, потому что играть будут те футболисты, которые чаще остаются в запасе. Для этого сейчас подходящие условия. Не удивлюсь, если свежие игроки в матче с «Динамо» смогут показать достаточно интересный футбол», — сказал специалист.

В шестом туре РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0. До этого команда в чемпионате страны дважды проиграла — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту». После шести туров красно-белые набрали десять очков и идут на седьмом месте в турнирной таблице.

Встреча с «Краснодаром» пройдет 2 сентября. Начало в 20.00 по московскому времени.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил проблемы команды.