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Капитан сборной Франции раскритиковал баскетбольную федерацию за отказ от игроков из России

Баскетболист Батюм недоволен, что на ЧМ нет партнеров, играющих в России

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Panoramic/Global Look Press

Французский баскетболист, капитан национальной команды Николя Батюм недоволен тем, что руководство федерации отказывается приглашать в национальную команду игроков, выступающих в России. Его слова передает L.

«После того, что произошло этим летом, каждый должен задаться вопросом: тренеры, игроки и Федерация. Мы лишили себя некоторых игроков, что мы теряем игроков из-за определенных условий.

Нам нужны все в Париже, лучшие условия, все. Мне плевать на политику, нам нужна сильнейшая команда Франции. Я провалил свой последний чемпионат мира, и это меня очень бесит», — сказал Батюм.

Одна из звезд сборной Франции, Томас Эртель, не попал в состав на чемпионат мира из-за того, что играет в петербургском «Зените». Еще один игрок Амат М'Байя пропускает турнир из-за своего перехода в ЦСКА.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Сборная России не принимает участие в турнире из-за отстранения.

Ранее российский баскетболист рассказал о сложности американского менталитета.

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