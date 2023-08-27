Лукас Эрнандес назвал «Барселону» «дерьмовым клубом», общаясь с Мбаппе и Дембеле

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лукас Эрнандес во время тренировки парижан грубо высказался о «Барселоне», общаясь со своими одноклубниками Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.

«Ты же из «Барсы» пришел, почему не поешь?» – обратился Мбаппе к Дембеле.

«Как в таком дерьмовом клубе могут научить петь?» – включился в разговор Эрнандес.

Эти слова попали в видео на клубном телевидении парижского клуба.

Эрнандес перешел в «ПСЖ» в июле 2023 года. Соглашение рассчитано до 2028 года. Футболист перешел во французский клуб из мюнхенской «Баварии», за которую выступал с 2019 года.

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 11 встречах за мюнхенский клуб, в которых ему удалось забить один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эрнандеса составляет €45 млн.

В сезоне-2022/23 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции. Это чемпионство стало для «ПСЖ» вторым подряд и 11-м в истории клуба. В сезоне-2020/21 титул завоевал «Лилль».

В Лиге чемпионов парижане завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч «Баварии».

Ранее сообщалось, что новички не хотят переходить в «ПСЖ» из-за Мбаппе.