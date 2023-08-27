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Цзю назвал условие, при котором Усик согласится на повторный бой с Дюбуа

Цзю не исключил второго боя Усика и Дюбуа, если промоутеры договорятся по деньгам

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Kacper Pempel/Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) Константин Цзю в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не исключает проведения второго боя между тяжеловесами Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По его словам, поединок может состояться, если стороны договорятся о финансовом вознаграждении.

«Не могу сказать, если они будут готовы, то почему нет? Есть такое выражение — money talks. Если организация повторного боя будет интересна промоутерам с точки зрения финансов, то Усик и Дюбуа подерутся еще раз», — заявил Цзю.

Усик, отправивший Дюбуа в нокаут в девятом раунде, выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, ни разу не проиграв в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее экс-чемпион мира по боксу Валерий Брудов дал совет Александру Усику.

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