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«Пока Абаскаль ищет, команда теряет очки»: Масалитин критично высказался о «Спартаке»

Экс-игрок Масалитин назвал «Спартак» фаворитом матча с «Ахматом» в РПЛ

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Александр Ступников/РИА Новости

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» критично высказался о постоянных перестановках в стартовом составе красно-белых, которые делает главный тренер клуба Гильермо Абаскаль, а также рассказал, можно ли назвать «Спартак» фаворитом матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Спартак» всегда фаворит, особенно дома. Даже с «Зенитом» он рассматривался как фаворит. Понятно, что Абаскаль ищет сочетания, которые будут приносить пользу. К сожалению, эти эксперименты пока хорошего не приносят — «Спартак» начал терять очки. Надо остановиться на игре, выбрать основной состав и наигрывать его. Понятно, что может кто-то выпадать, заменять его одним игроком. Но не так, что каждая игра — это сзади новое сочетание, в середине новое сочетание. К добру эти перестановки не приводят. Пока Абаскаль ищет, «Спартак» теряет очки.

В игре с «Ахматом» фаворит — да, «Спартак». Мы знаем, что у «Ахмата» был уволен [главный тренер] Сергей Ташуев, команда проигрывала, не могла вылезти из ямы. Пришел [Мирослав] Ромащенко, и дома грозненцы уверенно обыграли «Оренбург». Это даст дополнительный эмоциональный заряд. В том году «Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью, что будет в этом — никто не знает. «Спартаку» кровь из носа надо перед своими болельщиками побеждать. Значит, команда будет играть с позиции силы.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 26 августа в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

За пять туров «Спартак» набрал девять баллов, команда идет на шестой строчке в турнирной таблице. «Ахмат» расположился на девятом месте с шестью баллами.

Ранее ветеран «Спартака» назвал приколом попадание четырех защитников команды в сборную.

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