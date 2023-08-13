Мбаппе отреагировал на переход Дембеле в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе на своей странице в социальных сетях высказался о переходе Усмана Дембеле из «Барселоны» во французский клуб. Дембеле перешел в «ПСЖ» за €50 млн.

«Добро пожаловать домой, брат. Так рад видеть тебя здесь. Начинается все самое интересное», — написал Мбаппе.

Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за €135 млн. Он провел за испанский клуб 137 матчей, забив 24 мяча. В составе команды он трижды стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок. В 2018 году Дембеле стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Дембеле принял участие в 25 матчах, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет €60 млн.

Ранее в «Барселоне» заявили о закрытии сделки по переходу своего футболиста в «ПСЖ».