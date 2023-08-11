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Боец ММА Джоджуа оценила шансы Царукяна заполучить пояс Махачева в UFC

Боец ММА Джоджуа заявила, что у Царукяна есть шансы стать чемпионом UFC в легком весе

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Алексей Даничев/РИА Новости

Боец ММА Лиана Джоджуа оценила шансы российского бойца Армана Царукяна стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Ее слова передает Legalbet.

Сейчас обладателем пояса UFC в легкой весовой категории является россиянин Ислам Махачев.

«Сколько драться будет Махачев, я точно не знаю. Но мне кажется, года 2—3 минимум он будет драться. Он молодой, недавно стал чемпионом. Смотря какие у него цели. Мы не знаем. В этом вопросе надо его спрашивать.

Может ли стать Царукян чемпионом? Думаю шансы есть. Он топовый боец. Он элитный боец этого дивизиона. Он очень мегаконкурентный. Каждый может стать чемпионом в этом дивизионе. Особенно Царукян», — сказала Джоджуа.

18 июня Царукян перевел Жуакина Силву в партер на турнире UFC в американском Лас-Вегасе, и начал наносить большое количество ударов при пассивной защите бразильца. Во второй пятиминутке россиянин побывал в стоячем нокдауне, однако смог продолжить поединок. Царукян одержал 20-ю победу при трех поражениях. Силва проиграл пятый бой в карьере.

На счету Царукяна 20 побед в смешанных единоборствах и три поражения.

Ранее Джоджуа заявила о намерении продолжить профессиональную карьеру.

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