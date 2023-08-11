Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чешский хоккеист рассказал о гневных сообщениях из-за решения выступать в КХЛ

Чешский хоккеист Клок рассказал о гневных сообщениях из-за решения выступать в КХЛ

close
100%
ХК «Нефтехимик»

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лукаш Клок рассказал, что в Чехии негативно отнеслись к его решению вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, не все были рады этому. Но это моя жизнь.

Я просил Ларионова, чтобы о моем переходе не писали в России, иначе я бы столкнулся с большой волной хейта. При этом в Чехии все равно узнали об этом — после я получил много гневных сообщений в соцсетях. Но я не обращаю внимания на это», — сказал Клок.

В сезоне-2021/2022 Клок выступал за «Нефтехимик» и стал вторым бомбардиром в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах. В Кубке Гагарина на его счету четыре балла (1+3).

С 2016 года он является игроком сборной Чехии. В 2021 году он принимал участие в чемпионате мира по хоккею. В этом же году он стал чемпионом Финляндии в составе «Лукко».

Ранее экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что его семья в опасности из-за выступления чешского игрока в КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях