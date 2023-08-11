Чешский хоккеист рассказал о гневных сообщениях из-за решения выступать в КХЛ

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лукаш Клок рассказал, что в Чехии негативно отнеслись к его решению вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, не все были рады этому. Но это моя жизнь.

Я просил Ларионова, чтобы о моем переходе не писали в России, иначе я бы столкнулся с большой волной хейта. При этом в Чехии все равно узнали об этом — после я получил много гневных сообщений в соцсетях. Но я не обращаю внимания на это», — сказал Клок.

В сезоне-2021/2022 Клок выступал за «Нефтехимик» и стал вторым бомбардиром в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах. В Кубке Гагарина на его счету четыре балла (1+3).

С 2016 года он является игроком сборной Чехии. В 2021 году он принимал участие в чемпионате мира по хоккею. В этом же году он стал чемпионом Финляндии в составе «Лукко».

Ранее экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что его семья в опасности из-за выступления чешского игрока в КХЛ.