Агент считает, что в «Зените» происходит хаос

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил старт нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) для «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара». Его слова передает Legalbet.

«На данный момент отмечу «Спартак». Новичок Бонгонда хорошо играет, забивает. «Локомотив» активен. «Зенит» пока непонятно: кто-то уходит, кто-то приходит. Пока хаос какой-то. «Краснодар» — самая сбалансированная команда. Они точечно берут игроков, видна тренерская рука», — сказал Сафонов.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение). В следующем туре петербуржцы сыграют с воронежским «Факелом».

После трех туров РПЛ «Спартак» делит первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом идут «Крылья Советов» и «Урал». Замыкает таблицу «Факел» и «Пари НН».

Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» разочарован обманом руководства и хочет уйти в клуб АПЛ.