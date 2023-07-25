Матвиенко: для олимпийского движения настал судный час

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен разрешить российским спортсменам принять участие в Играх 2024 года в Париже, чтобы избежать развала олимпийского движения. Ее слова приводит РИА Новости

По ее мнению, политизация спорта способна в кратчайшие сроки разрушить его.

«Наступил судный час — если будет принято окончательное решение о недопуске, можно будет хоронить олимпийское движение, так как большего вреда международному спорту нанести будет уже невозможно.

Когда какие-то страны кто-то пытается отстранить от участия в олимпийским движении, это путь к его разрушению», — заявила Матвиенко.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. На текущий момент официальной информации об участии российских атлетов и их статусе нет.

Ранее Елена Вяльбе предсказала продление отстранения российских лыжников на будущий сезон.