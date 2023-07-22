Сборной России предложили сыграть с командой легионеров РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил сборной России провести контрольный матч с командой легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Было бы гораздо интереснее, если бы сборная России играла со сборной легионеров. Этот матч был бы куда интереснее, чем остальные товарищеские матчи сборной. Вышли бы Кордоба, Конате, Карраскаль, Мойзес и остальные против сильнейших россиян», — сказал Селюк.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной прошлого года.

Ранее в Госдуме заявили, что ФИФА и УЕФА вернут Россию, когда им будет выгодно.