Боец UFC Сэндхаген рассказал, кто его готовит к поединку с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кори Сэндхаген поделился ожиданиями от поединка против россиянина Умара Нурмагомедова, отметив, что неправильно считать дагестанцев суперлюдьми передает ESPN MMA.

«Дагестанцев окружает особая аура — их считают суперлюдьми. Но это неправда. У меня есть приличное количество спарринг-партнеров из этой части света, которые также помогут мне подготовиться», — сказал Сэндхаген.

Также Сэндхаген отметил, что дагестанцы делают вещи в октагоне, к которым остальные еще не привыкли.

Нурмагомедов встретится с Сэндхагеном на турнире UFC в Нэшвилле 5 августа.

На счету Сэндхагена 20 боев и 17 побед. Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC 14 сентября 2022 года.

В последний раз россиянин выходил в октагон 26 июня 2022 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Тогда он единогласным решением судей победил американца Нэйта Манесса. На счету Умара 16 побед и ни одного поражения в MMA.

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