Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Эдмонтон» обменял российского хоккеиста Костина

Российский нападающий Костин обменян из «Эдмонтона» в «Детройт»

close
100%
Larry MacDougal/AP

«Эдмонтон Ойлерз» обменял российского нападающего Клима Костина в «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщается на официальном сайте «Детройта».

Вместе с Костиным в «Детройт» обменян американский нападающий Кайлер Ямамото. Игроки перешли в «Ред Уингс» в обмен на будущие предложения.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Кости принял участие в 57 матчах, в которых ему удалось забросить 11 шайб и сделать 10 результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли форвард забил три гола и отдал два ассиста в 12 встречах.

Ранее Костин выступал за «Сент-Луис Блюз», омский «Авангард» и московское «Динамо». Он был выбран на драфте НХЛ «Сент-Луисом» в 2017 году под общим 31-м номером. В 2021 году он завоевал Кубок Гагарина в составе омского «Авангарда».

Ранее стало известно, сколько россиян было выбрано на драфте НХЛ — 2023.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях