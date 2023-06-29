«Эдмонтон» обменял российского хоккеиста Костина

«Эдмонтон Ойлерз» обменял российского нападающего Клима Костина в «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщается на официальном сайте «Детройта».

Вместе с Костиным в «Детройт» обменян американский нападающий Кайлер Ямамото. Игроки перешли в «Ред Уингс» в обмен на будущие предложения.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Кости принял участие в 57 матчах, в которых ему удалось забросить 11 шайб и сделать 10 результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли форвард забил три гола и отдал два ассиста в 12 встречах.

Ранее Костин выступал за «Сент-Луис Блюз», омский «Авангард» и московское «Динамо». Он был выбран на драфте НХЛ «Сент-Луисом» в 2017 году под общим 31-м номером. В 2021 году он завоевал Кубок Гагарина в составе омского «Авангарда».

Ранее стало известно, сколько россиян было выбрано на драфте НХЛ — 2023.