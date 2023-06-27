Гербольдт о возвращении Щербаковой: вряд ли она захочет проигрывать другим спортсменкам

Тренер и бронзовая призерка чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт, которая также известна по своим выступлениям в паре с Александром Энбертом, в комментарии «Газете.Ru» оценила возможное возвращение олимпийской чемпионки в одиночном катании Анны Щербаковой на соревновательный лед.

27 июня источник сообщил РИА Новости, что Щербакова может возобновить соревновательную деятельность в предстоящем сезоне.

«По поводу сможет или не сможет, я думаю, что в статусе олимпийской чемпионки вряд ли она захочет возвращаться в плохом состоянии, проигрывать другим спортсменкам. Я думаю, что она будет отдавать себе отчет, если она готова, значит, она возобновит соревновательную деятельность. Сможет, наверно, возраст все-таки повышается для того, чтобы соревноваться на мировой арене. Я думаю, что она вполне себе конкурентоспособна будет», — заявил Гербольдт.

На Олимпийских играх в Пекине Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. В 2021 году фигуристка стала чемпионкой мира, но в сезоне-2021/22 не смогла защитить свой титул из-за того, что весной 2022 года российские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за военной операции России на Украине.

В августе 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене. Она пропустила сезон-2022/23, но о завершении профессиональной карьеры не объявляла.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, за счет чего Щербакова может вернуться в топ лучших.