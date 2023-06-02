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Отец Месси рассказал, в какой команде хочет видеть сына

Отец нападающего «ПСЖ» Месси хочет видеть сына в «Барселоне»

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Molly Darlington/Reuters

Хорхе Месси, отец нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», чемпиона мира в составе национальной сборной Аргентины, семикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, хочет, чтобы игрок вернулся в каталонскую «Барселону». Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальных сетях.

1 июня главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье сказал, что матч с «Клермоном» будет для 35-летнего форварда последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода аргентнца из клуба. Однако позже парижский клуб заявил, что Галтье недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Всего в текущем сезоне на счету Лионеля 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

Лионель Месси в 2022 году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале мундиаля аргентинская команда обыграла национальную команду Франции. Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча», что является рекордом в истории футбола. Также в составе своей сборной он стал чемпионом Финалиссимы, обладателем Кубка Америки и олимпийским чемпионом. Он является десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем трофея Лиги чемпионов, трижды выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер рассказал, при каких условиях Лионель Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

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Футбол. Чемпионат Франции
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