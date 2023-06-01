Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему Дзюба стал одним из лучших в РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал попадание форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в десятку лучших игроков сезона.

«Послушайте, он не играл полгода, а тут стал одним из лучших бомбардиров, выглядит очень прилично. Почему бы и нет? Это говорит о том, что у нас уровень постоянно понижается. Думаю, он заслуженно находится в этом списке», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

25 мая Дзюба и московский «Локомотив» подписали соглашение по схеме 1+1. В феврале форвард подписал с «железнодорожниками» полугодовой контракт. До этого нападающий играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Максим Гришин заявил, что не получал обратную реакцию от Артема Дзюбы после критики в адрес футболиста.