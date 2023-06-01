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Футболист «Зенита» высоко оценил левую ногу Малкома

Футболист «Зенита» Сергеев назвал идеальной левую ногу Малкома

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Футболист петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением об игроке сине-бело-голубых Малкоме, передает «Спорт день за днем».

«Как бы охарактеризовал Малкома? Думаю, его статистика все говорит за него. Это топ-игрок. Я еще смотрел его игру за «Барселону». Есть чему учиться у него. Его левая нога – это просто идеал», — сказал Сергеев.

Напомним, «Зенит» разрешил Малкому досрочно покинуть расположение команды и вернуться на родину в Бразилию в связи с рождением сына.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Ранее бывший наставник московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что нападающий «Зенита» Малком готов к переезду в европейский топ-клуб.

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