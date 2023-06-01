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Дзюба признал, что Овечкин прибил бы его на хоккейной площадке

Форвард «Локомотива» Дзюба признал, что Овечкин прибил бы его на хоккейной площадке

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба опубликовал видео на своей странице в социальных сетях, в котором объяснил, что между ним и хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным не существует конфликта.

«У нас вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже переписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или еще что-то.

Овечкин — легенда. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория», — сказал Дзюба.

Напомним, Овечкин в шутку назвал Дзюбу слабеньким в ответ на предложение форварда столичного «Динамо» Федора Смолова принять участие в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«У них Артем Дзюба, а ты у нас потолкаешься», — сказал Смолов. «А чего с ним толкаться? Он слабенький», — заявил хоккеист.

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить сказать подобное. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — ответил на шутку Овечкина Дзюба.

Ранее Александр Шупляков, первый тренер Артема Дзюбы, прокомментировал высказывание Овечкина в адрес своего воспитанника.

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