Дзюба признал, что Овечкин прибил бы его на хоккейной площадке

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба опубликовал видео на своей странице в социальных сетях, в котором объяснил, что между ним и хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным не существует конфликта.

«У нас вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже переписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или еще что-то.

Овечкин — легенда. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория», — сказал Дзюба.

Напомним, Овечкин в шутку назвал Дзюбу слабеньким в ответ на предложение форварда столичного «Динамо» Федора Смолова принять участие в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«У них Артем Дзюба, а ты у нас потолкаешься», — сказал Смолов. «А чего с ним толкаться? Он слабенький», — заявил хоккеист.

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить сказать подобное. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — ответил на шутку Овечкина Дзюба.

Ранее Александр Шупляков, первый тренер Артема Дзюбы, прокомментировал высказывание Овечкина в адрес своего воспитанника.