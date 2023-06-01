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Футболист «Акрона» назвал лучшего игрока РПЛ весенней части сезона

Футболист «Акрона» Салтыков считает Дзюбу лучшим игроком РПЛ весенней части сезона

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Футболист тольяттинского «Акрона» Никита Салтыков ответил на вопрос о том, кого он считает самым крутым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент, передает «РБ Спорт».

«Если говорить о дистанции, то Малкому равных нет. Если мы скажем про отрезок, начиная с марта, то Дзюба. Он пришел в команду, которая была в зоне стыков. Сейчас он обезопасил ее», — сказал Салтыков.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона, после чего подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Проведя за рубежом несколько месяцев, форвард разорвал контракт с командой. В феврале на правах свободного агента он заключил соглашение с московским «Локомотивом». На днях стало известно, что футболист продлил договор с железнодорожниками до 2024 года.

Ранее Дзюба рассказал, сколько книг прочитал с 2020 года.

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