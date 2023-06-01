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Защитник «Зенита» Ренан заявил, что столкнулся с расизмом на молодежном чемпионате мира

Защитник «Зенита» Ренан получил сообщения с расистскими оскорблениями на молодежном ЧМ

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Максим Константинова/Global Look Press

Футболист петербургского «Зенита» и молодежной сборной Бразилии среди игроков не старше 20 лет Роберт Ренан заявил, что столкнулся с оскорблениями расистского характера после матча чемпионата мира U-20 против команды Туниса.

Бразильцы одержали победу (4:1) в игре 1/8 финала турнира, проходящего в Аргентине. После встречи защитнику начали присылать сообщения с расистскими оскорблениями. Футболист «Зенита» опубликовал их скриншоты в социальной сети.

Ренан пропустит четвертьфинал турнира, в котором сборная Бразилии сыграет с командой Израиля, из-за дисквалификации. Именно его удаление в игре с тунисцами стало причиной волны оскорбительных сообщений в его адрес.

СМИ ранее сообщили, что Ренан привлек к себе внимание ряда топовых клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). 19-летним защитником интересуются лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Ренан стал игроком российской команды во время зимнего трансферного окна. Ранее он выступал за бразильский клуб «Коринтианс».

Ранее футбольный комментатор и эксперт Геннадий Орлов поделился размышлениями о возможном уходе бразильских футболистов из петербургского «Зенита».

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