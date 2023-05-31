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Экс-тренер «Динамо» Гладилин назвал то, что следует улучшить в клубе

Бывший тренер «Динамо» Гладилин заявил о необходимости улучшить микроклимат в команде

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о том, что нужно сделать клубу для того, чтобы в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) выступить более успешно.

По его словам, руководство бело-голубых способно в межсезонье провести работу над ошибками и вывести команду на верх турнирной таблицы чемпионата России.

«Это надо у руководителей команды спрашивать, проводить анализ того, кто и как выступил. Микроклимат надо наладить в команде.

В «Динамо» грамотные руководители, там должны разобраться с этим. Не зная всей подноготной, что там в клубе происходит, дать какой-то совет со стороны невозможно», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что за тур до конце текущего сезона РПЛ бело-голубые имеют в своем активе 45 очков и занимают седьмое место в таблице.

Заключительный матч в чемпионате москвичи проведут в гостях против «Оренбурга». Игра пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил подписание нового контракта «Динамо» с нападающим Федором Смоловым.

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