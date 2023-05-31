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Экс-игрок «Спартака» Деменко оценил шансы «Севильи» и «Ромы» на победу в финале Лиги Европы

Экс-игрок «Спартака» Деменко назвал равными шансы «Севильи» и «Ромы» на победу в финале ЛЕ

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Dinamik/Wikimedia

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о шансах испанской «Севильи» и итальянской «Ромы» на победу в финале Лиги Европы.

«В финале фаворитов никогда нет. Вышли действительно лучшие команды. «Севилья» зарекомендовала себя в этом турнире и на протяжении многих лет побеждает. Моуринью тоже тренер-победитель. Абсолютно шансы команд одинаковые», — сказал Деменко Vprognoze.ru.

Решающий матч сезона-2022/23 Лиги Европы пройдет 31 мая в столице Венгрии Будапеште.

СМИ ранее сообщали о том, что главный тренер «Ромы Жозе Моуринью готов покинуть свой пост после завершения сезона. Все заинтересованные стороны уже в курсе намерения специалиста покинуть итальянскую команду, однако его увольнение не будет обсуждаться до финала Лиги Европы, в котором «Рома» поборется за трофей с «Севильей».

Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и испанская «Севилья».

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