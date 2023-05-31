Канчельскис выбрал худших тренеров РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал худших тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/2023.

«Мой топ-2 — это Талалаев и Гогниев. Я смеюсь, конечно, ха-ха! Первый, блин, убил две команды, выведя их в Первую лигу, а сейчас что-то ходит и рассказывает. До этого Андрей еще и Самару топил, так что такой «великий» рекорд может принадлежать только ему. Талалаев — нонсенс нашего футбола!

Гогниев, хоть и мало поработал, но запомнилcя только cвоими эмоциями, а не набранными очками. Бегал и приcедал — он что, кротов иcкал? Это вcе пафоc и популизм, он никак не переживает за команду.

Эти двое без работы не оcтанутcя, футбольные руководители наших клубов не дадут им пропаcть. Именно поэтому для меня выбор худших тренеров по итогам cезона очевиден — это Талалаев и Гогниев», — цитирует Канчельскиса Sport24.

«Химки» объявили об отставке Гогниева 3 апреля. Сейчас подмосковный клуб возглавляет Андрей Талалаев. После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали 18 очков и занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице.

В оставшихся матча команда Талалаева сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что тренера «Зенита» Сергея Семака должны признать лучшим в сезоне РПЛ.