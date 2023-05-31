Канчельскис посоветовал легионеру «Спартака» посмотреть фильм «Берегись автомобиля»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что игрок московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется в контрабанде наркотиков.

Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной партии было 720 кг наркотиков, в другой — 650 кг.

«Наверно его посадят, если приедет. Ему нужно посмотреть фильм «Берегись автомобиля». «Тебя посодют, а ты не воруй» – легендарная фраза Папанова в отношении Андрея Миронова.

Ситуация неординарная – 1370кг. Если это правда и грозит срок, то сложно сказать, что он будет делать – это, безусловно, его решение. Мы ведь не присутствовали при этом, и говорить, было или нет, не можем.

Решения суда нет, а у человека есть презумпция невиновности. Впереди у Промеса важная игра с «Крыльями Советов», наверное, после нее он будет принимать решение, ехать или нет», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Также Квинси Промес ранее обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Год назад его обязали выплатить компенсацию пострадавшему.

В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Квинси Промес забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался против того, чтобы Квинси Промес играл в РПЛ.