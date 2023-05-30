Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губерниев о Промесе: я против того, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате

Журналист Губерниев против того, чтобы футболист «Спартака» Промес играл в РПЛ

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется в контрабанде наркотиков, передает Sport24.

«Нужно дождаться решения суда. Если его обвинят, то будет странно, если он продолжит играть за «Спартак». Я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате», — сказал Губерниев.

Также Квинси Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Год назад его обязали выплатить компенсацию пострадавшему.

В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нидерландском нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях