Губерниев о Промесе: я против того, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется в контрабанде наркотиков, передает Sport24.

«Нужно дождаться решения суда. Если его обвинят, то будет странно, если он продолжит играть за «Спартак». Я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате», — сказал Губерниев.

Также Квинси Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Год назад его обязали выплатить компенсацию пострадавшему.

В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нидерландском нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.