Президент тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев заявил о получении лицензии для участия в следующем сезоне Первой лиги. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Лицензию нам дали, все хорошо», — заявил Гурам Аджоев.

«Арсенал» получил лицензию РФС-1. В турнирной таблице Первой лиги тульский клуб занимает 12-ю строчку, имея в активе 41 очко после 33 матчей. В следующей игре «Арсенал» встретится со «СКА-Хабаровском».

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) будут пытаться избежать встречи в стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе в следующем сезоне с красноярским «Енисеем».