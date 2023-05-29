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Тренер Непомнящий: трудно оценивать перспективы ЦСКА в борьбе за медали

Тренер Непомнящий высказался о борьбе за серебро в Российской премьер-лиге

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Алексей Даничев/РИА Новости

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между »Краснодаром и московским ЦСКА трудно оценивать перспективы армейцев в медальной гонке, передает газета «Известия».

Поединок, который состоялся 27 мая в Краснодаре, завершился нулевой ничьей.

«Трудно оценивать перспективы ЦСКА в борьбе за медали. Но там будет встреча с прямым конкурентом «Ростовом», который тоже сейчас выглядит не очень хорошо. Так что исход гонки крайне непредсказуем», — заявил Непомнящий.

За тур до конца сезона-2022/23 чемпионата России по футболу армейцы с 55 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (54) располагается на третьей строчке.

В 30-м раунде ЦСКА сыграет 3 июня в Москве с «Ростовом», а спартаковцы в этот же день встретятся в Самаре с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что бывший тренер столичного «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о гонке за второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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