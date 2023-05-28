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Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что «Краснодар» является фаворитом суперфинала Кубка России

Ветеран ЦСКА Пономарев предрек трудности армейцам в суперфинале Кубка России против «Краснодара»

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о предстоящем суперфинале Кубка России, в котором команда под руководством Владимира Федотова сойдется с «Краснодаром».

Напомним, что матч 29-го тура Российской премьер-лиги, который прошел 27 мая между этими командами, победителя не выявил (0:0).

«С кубковым финалом тоже будет большая проблема, потому что «Краснодар» понял, что с ЦСКА можно играть. И играть в уверенный футбол.

«Краснодар» — неплохая команда с интересными футболистами, они бегут, комбинируют, иностранцы у них хорошие. Нигерийцы быстры, сильны, могут и умеют забивать, способны разыгрывать мяч в штрафной площадке. Так что у ЦСКА могут возникнуть проблемы.

Давно «Краснодар» не играл в финале, терять им особо нечего, поэтому на кураже могут сыграть и победить», — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Напомним, что матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в «Лужниках» 11 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин объяснил причину весеннего спада красно-белых недооценкой некоторых соперников.

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