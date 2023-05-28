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Непомнящий считает, что ЦСКА нужно поработать над психологией

Тренер Непомнящий о матче «Краснодар» — ЦСКА: армейцам надо поработать над психологией

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА, передает RT.

«Над психологией армейцам еще нужно поработать. Особенно, когда впереди еще два финала: один решит судьбу серебряных медалей, другой — судьбу Кубка России», — сказал Непомнящий.

В субботу ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» 0:0. Почти весь второй тайм армейцы играли в большинстве.

После этой игры подопечные Владимира Федотова набирают 55 очков и продолжают удерживать вторую строчку в турнирной таблице. Сегодня москвичи рискуют упустить эту позицию в случае победы «Спартака» над «Пари Нижний Новгород». Матч начнется в 14.00 по московскому времени. Расстояние между командами всего два очка. «Краснодар» продолжает занимать шестое место.

Ранее игрок ЦСКА Саша Зделар заявил, что игроки команды расстроены ничьей с «Краснодаром».

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