Спиридонов о «Спартаке»: клубу медали можно повесить на шею, а он их потеряет

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» против «Пари Нижний Новгород» в 29 туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды встретятся сегодня. Начало матча в 14.00 по московскому времени.

«Это «Спартак», мы болельщики все время на пороховой бочке. Нижегородцы как раненый зверь, это страшно, когда ему некуда отступать.

«Спартаку» медали можно повесить на шею, а он их потеряет. Надеюсь, что команда победит, желательно уверенно и без валидола. В первом тайме надо треху положить, и все будет хорошо», — передает слова Спиридонова «Матч ТВ».

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на два очка. В прошлом туре команды встречались друг с другом. Победу со счетом 2:1 одержали подопечные Гильермо Абаскаля.

Вчера ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0. В заключительном туре команда Владимира Федотова встретится с «Ростовом», который занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее игрок ЦСКА Саша Зделар заявил, что игроки команды расстроены ничьей с «Краснодаром».