Кафельников считает, что только МИД РФ может вмешаться в дело теннисистки Дьяченко

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников заявил, что организация не может повлиять на польских политиков после инцидента с Виталией Дьяченко.

«Правила устанавливаются авиакомпанией. ФТР никак не может повлиять на польских политиков. Если кто-то может написать протест, то это МИД России. У ФТР нет никаких ресурсов», — передает слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня российская теннисистка Виталия Дьяченко сообщила, что польская авиакомпания LOT не допустила ее на рейс из-за ее национальной принадлежности.

Россиянка с пересадкой в Каире отправлялась в Ниццу на теннисный турнир. В итоге ей пришлось вернуться в Россию и пропустить соревнования.

Отечественные теннисисты продолжают свои выступления в нейтральном статусе после прошлогодних рекомендаций.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Дьяченко занимает 117-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Джессика Пегула. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина (8-я).