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Капитан «Баварии» Мюллер описал неудачи мюнхенского клуба фразой «мы прибиты»

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Reuters

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение своей команды от «Майнца» в 29-м туре чемпионата Германии.

22 апреля «Бавария» уступила «Майнцу» в 29-м туре Бундеслиги со счетом 1:3. Садио Мане открыл счет в середине первого тайма. Во втором тайме игроки «Майнца» трижды поразили ворота Яна Зоммера.

«Даже не знаю, что сказать. Я вовсе не спокоен, просто озадачен тем, как складывается ситуация. Я бы сказал, что мы прибиты.

Конечно, поражение для нас – это всегда жестокое разочарование и крайнее несоответствие между ожиданиями и реальностью. Сейчас ситуация становится еще тяжелее.

Наша игра пошла не так с самого начала. Это касается, в том числе, лично меня», — приводит слова капитана «Баварии» Sport.de.

После этой игры подопечные Томаса Тухеля потеряли лидерство в чемпионате Германии. У «Баварии» осталось 59 набранных очков, в то время, как дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт» и вышла на первое место (60 очков).

Стоит отметить, что «Бавария» не побеждает в Бундеслиге уже второй матч подряд. В середине недели немцы проиграли «Манчестер Сити» и вылетели из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии.

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