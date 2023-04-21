Бывший игрок «Спартака» Мовсисян рассказал, как Дзюба мог перейти в клуб MLS

Бывший футболист «Краснодара» и московского «Спартака» Юра Мовсисян рассказал об интересе клубов американской MLS к российскому нападающему Артему Дзюбе.

«Мне, кстати, звонили по Дзюбе — его агент, по‑моему. Спрашивали про варианты в MLS, но тогда международные переходы в лигу уже были закрыты.

В MLS cпрашивали про Дзюбу поcле чемпионата мира 2018 года. Артем был лучшим игроком cборной Роccии. Был проcто монcтром на том турнире.

Клубы MLS cпрашивали про него, но Артем был одним из лучших нападающих в мире. Поcле ЧМ‑2018. Поэтому он даже не cлушал эти предложения — только в Европу хотел», — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

34-летний Дзюба в начале февраля присоединился к московскому «Локомотиву». За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Мовсисян заявил, что после чемпионата мира — 2018 многие по-другому увидели Россию.