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Олимпийский чемпион Немов назвал критерии МОК дискредитацией России и российского спорта

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Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских атлетов.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

«Есть ли шансы хоть у кого‑то поехать? Спортсмены будут это решать индивидуально. Вряд ли кто пойдет на эти условия. Потому что это дискредитация нашей страны и нашего спорта. Это значит, что мы должны отказаться от своей Родины.

В разных странах многие спортсмены тоже выступают за военные клубы. И что? Причем здесь это? Мы все в мире выполняем одну и ту же тяжелую работу — хотим прославлять свою страну, свой клуб в том числе. И десятилетиями работаем для этого, чтобы выступить на международной арене и воплотить мечту в жизнь.

Для меня это больше этический вопрос для каждого спортсмена. Я бы, наверное, не смог выступать по тем критериями, что дал МОК», — приводит слова Немова «Матч ТВ».

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее Немов заявил, что международным федерациям нужно брать пример с Национальной хоккейной лиги.

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