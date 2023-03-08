«Миннесота» проиграла «Калгари», форвард «Уайлд» Капризов не реализовал буллит в серии

«Миннесота Уайлд» в серии буллитов проиграла «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм встречи завершились со счетом 0:0. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Флэймз», у которых победный бросок реализовал Тайлер Тоффоли.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов за матч нанес шесть бросков по воротам, а в серии буллитов не смог реализовать свою попытку.

«Миннесота» прервала серию из четырех побед подряд и занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 79 очками в 64 матчах. «Калгари» идет на девятой позиции с 71 баллом в 65 встречах.

Ранее сообщалось, что канадский портал TSN собрал список из семи игроков НХЛ, которые смогут забросить 50 и больше шайб в нынешнем сезоне.

В рейтинг вошел только один россиянин — Кирилл Капризов, который занял пятое место. По прогнозам журналистов, в сезоне-2022/23 он запишет на свой счет 51 гол.

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из московского ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. В чемпионате-2022/23 Капризов преодолел отметку в 100 голов за карьеру в НХЛ. В начале февраля он принял участие в Матче звезд лиги.