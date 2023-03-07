Трояновский: главное, чтобы последние поражения не сломали Петра Яна

Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский оценил шансы своего соотечественника, бойца смешанного стиля Петра Яна, в предстоящем поединке с грузином Мерабом Двалишвили. По мнению Трояновского, очень важно, чтобы Ян морально восстановился после двух поражений подряд.

«Я думаю, шансы на победу выше у Петра Яна, хотя его соперник — тоже очень хороший боец. Самое важное в этом поединке, чтобы Петя морально не подломился после поражений. Он был статусе чемпиона, провел ряд ярких, классных боев. Главное, чтобы поражения его не сломали, и он был таким же голодным до побед, как и некоторое время назад», — сказал Трояновский «Газете.Ru».

В июле 2020 года Ян в поединке с бразильцем Жозе Алдо завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, однако уже в следующем бое, против американца Алджамейна Стерлинга, титул потерял. Следующиим соперником россиянина стал представитель США Кори Сэндхаген, которого Ян победил единогласным решением и стал временным чемпионом UFC. После этого он проиграл реванш Стерлингу, а затем уступил еще одному американцу, Шону О'Мэлли. На данный момент на счету Яна 20 боев на профессиональном уровне, 16 побед и четыре поражения.

Бой между Яном и Двалишвили в легчайшем весе станет главным событием турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, который пройдет в ночь на 12 марта. В соглавном поединке российский тяжеловес Александр Волков сойдется с представителем Молдавии Александром Романовым. А откроет вечер единоборств бой Абубакара Нурмагомедова с гайанцем Карлстоном Харрисом в полусредней категории.

Ранее Двалишвили заявил, что победить Петра Яна для него даже лучше, чем стать чемпионом UFC.