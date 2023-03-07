В «Вашингтоне» рассказали, почему не удалось сохранить Орлова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб обменял своего защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз». Его слова передает Washington Hockey Now со ссылкой на подкаст EITM.

«Переговоры велись до момента, пока я не подумал, что Орлов действительно хочет выйти на рынок свободных агентов. То же самое с Хэтэуэем. Они просто хотели посмотреть, чем могут располагать. И я их не виню, они хотели посмотреть, что им предложат, поэтому нам нужно было принять решение», — сказал Маклеллан.

Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок и клуб не смогли договориться о сроке нового контракта, в результате чего он был обменян в «Бостон».

Сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» предлагал Орлову новое соглашение сроком на три года, а тот в свою очередь хотел получить договор на шесть лет.

Ранее Дмитрий Орлов был признан первой звездой недели в НХЛ.