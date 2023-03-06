Карпин объяснил вызов в сборную России по футболу Головина и Миранчука

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему на мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды вызваны выступающие за рубежом Алексей Миранчук из «Торино» и Александр Головин из «Монако».

Оба игрока получили вызов в расширенный состав сборной, куда вошел 41 человек. Окончательный список футболистов будет объявлен 16 марта.

«Ранее, мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на сборе, также предположительно, пройдет в России. Мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

Российский футбольный союз ранее объявил, что 23 марта в Тегеране состоится товарищеская игра между сборными Ирана и России. СМИ также сообщали о том, что 27 марта российские футболисты проведут товарищескую встречу с командой Ирака — на стадионе «Фишт» в Сочи.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий также российское гражданство, заявил, что немецкий клуб «Ганновер» больше не рассчитывает на его услуги по политическим причинам.