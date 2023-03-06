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Украинская теннисистка Костюк не пожала руку россиянке Грачевой после финала турнира WTA

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Rob Prange/Global Look Press

Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Варваре Грачевой после финального матча турнира в США.

Также спортсменки не сделали совместную фотографию после матча. Матч, который продолжался 1 час 32 минуты закончился поражением россиянки со счетом 3:6, 5:7.

22-летняя Грачева дебютировала на турнирах WTA в 2019 году. На турнирах Большого шлема она доходила до третьего круга в Австралии, Франции и США. На «Уимблдоне» россиянка не проходила дальше первого круга.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями от финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ), в котором он уступил своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

Поединок завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу бывшей первой ракетки мира.

Медведев выиграл третий турнир АТР подряд, одержав 14 побед кряду. После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) он стал победителем турниров Роттердаме и Дохе.

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