Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-президент ФТР отметил принципиальность финала Медведева и Рублева в Дубае

close
100%
Aaron Doster/AP

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), член совета директоров ITF Алексей Селиваненко считает, что не имеет смысла выбирать фаворита до начала финального матча между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

«Я жду напряженную и красивую игру. Медведев и Рублев играют в разный по стилю теннис. Тем интереснее будет их встреча. И тот, и другой провели эту неделю на одном дыхании, показав близкий к идеальному теннис. Матч будет для Даниила и Андрея принципиальным, поскольку они играют друг против друга еще с детских турниров. Для них особое значение имеет каждая встреча независимо от раунда и статуса турнира», — передает слова Селиваненко Vprognoze.

Сегодня на турнире в Дубае состоится финал между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым. Начало матча в 18.00 по московскому времени.

В своих полуфинальных матчах россияне одержали победу над представителями топ-16. Рублев переиграл немца Александра Зверева 6:3, 7:6, а Даниил Медведев стал победителем в паре против первой ракетки мира Новака Джоковича 6:4, 6:4.

Для Медведева этот финал станет уже третьим подряд за последние три турнира.

Ранее Андрей Чесноков оценил слова украинского теннисиста Олега Приходько, который не стал соблюдать «политику партии» в вопросах отношения к россиянам.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть