Вице-президент ФТР отметил принципиальность финала Медведева и Рублева в Дубае

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), член совета директоров ITF Алексей Селиваненко считает, что не имеет смысла выбирать фаворита до начала финального матча между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

«Я жду напряженную и красивую игру. Медведев и Рублев играют в разный по стилю теннис. Тем интереснее будет их встреча. И тот, и другой провели эту неделю на одном дыхании, показав близкий к идеальному теннис. Матч будет для Даниила и Андрея принципиальным, поскольку они играют друг против друга еще с детских турниров. Для них особое значение имеет каждая встреча независимо от раунда и статуса турнира», — передает слова Селиваненко Vprognoze.

Сегодня на турнире в Дубае состоится финал между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым. Начало матча в 18.00 по московскому времени.

В своих полуфинальных матчах россияне одержали победу над представителями топ-16. Рублев переиграл немца Александра Зверева 6:3, 7:6, а Даниил Медведев стал победителем в паре против первой ракетки мира Новака Джоковича 6:4, 6:4.

Для Медведева этот финал станет уже третьим подряд за последние три турнира.

Ранее Андрей Чесноков оценил слова украинского теннисиста Олега Приходько, который не стал соблюдать «политику партии» в вопросах отношения к россиянам.