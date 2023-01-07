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Российский футбольный союз в 2023 году откажется от экипировки Adidas

Сборная России по футболу прекратит сотрудничество с Adidas в 2023 году

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский футбольный союз (РФС) в 2023 году не будет использовать экипировку компании Adidas. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Можно cказать уверенно, что в 2023 году у наc не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Cейчаc проводим переговоры — будет новый техничеcкий cпонcор», — приводит слова Дюкова ТАСС.

РФС сотрудничает с компанией с 2008 года. В августе 2021 года стороны договорились о новом сотрудничестве, рассчитанном до 2026 года. 1 марта Adidas приостановил партнерское соглашение с союзом.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов выступил за выход РФС из УЕФА и переход в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

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