Капитан «Спартака» Джикия заявил, что смирился с отстранением сборной России

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о своем отношении к отстранению национальной команды от участия в международных соревнованиях. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Иначе смотреть на мир не стал. Понятно, что во мне кипели эмоции, когда нас исключили. Сейчас уже я лично с этим смирился. Мне кажется, что наше возвращение случится нескоро, как бы нам ни хотелось вернуться быстрее. Ничего кардинально внутри себя не поменял», – сказал Джикия.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Ранее Георгий Джикия прокомментировал призывы форварда национальной команды Польши Роберта Левандовски отказаться от встречи с Россией.