«Манчестер Юнайтед» распродает товары с изображением Роналду по заниженным ценам

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» снизил цены в своем официальном магазине на товары Криштиану Роналду.

Клуб принял решение устроить распродажу товаров с изображением португальского форварда после его ухода из команды. Брелоки и магниты с 37-летним нападающим, которые ранее стоили 5 фунтов стерлингов, теперь можно приобрести за 2 фунта. Значки Роналду доступны по цене 1 фунт.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Сегодня он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

К тому же, узбекскому нападающему «Аль-Насра» Джалолиддину Машарипову пришлось уступить Роналду 7-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не сможет дебютировать за свой новый клуб в ближайших двух матчах национального первенства.