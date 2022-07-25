Бывший хавбек «Спартака» Гладилин объяснил неудачное выступление «Торпедо» на старте сезона

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о выступлении новичков Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбурге», воронежском «Факеле» и московском «Торпедо».

«Оренбург» и «Факел» достойно начали. Ожидал большего от «Торпедо», пока они не найдут себя в Премьер-лиге. Не знаю, почему. Вроде бы и тренеры опытные, и команда готовилась. Пока у них не получается.

С сильными командами когда ты сталкиваешься, надо играть более собранно, более мобильно. По всей видимости, эмоции немного возобладали над разумом. Они хотели показать перед своими болельщиками хороший, современный футбол. Это правильно, но они недооценили, что в обороне у команды не все в порядке.

Ошибка тренерского штаба в том, что, на мой взгляд, тактически сыграли неправильно», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

«Оренбург» уступил самарским «Крыльям Советов» (2:4) и разгромил екатеринбургский «Урал» (3:0). «Факел» разошелся миром с «Краснодаром» (2:2) и с минимальным сетом уступил грозненскому «Ахмату» (1:2). «Торпедо» на старте сезона проиграло «Сочи» (1:3) и столичному «Динамо» (0:4).

Ранее Гладилин описал сбежавшего из «Динамо» Гильермо Варелу фразой «он не решал судьбу команды».