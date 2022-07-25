«Спартак» проведет встречу с представителями судейского корпуса РФС

Московский «Спартак» в ближайшее время проведет встречу с представителями судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС), сообщает «Чемпионат».

«Встреча запланирована. Она состоится на неделе», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В РФС намерены провести встречи со всеми клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрела жалобу «Спартака» на судейство в матче первого тура РПЛ против грозненского «Ахмата» и признала, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов принял правильные решения по всем пяти спорным эпизодам, обозначенными спартаковцами.

После игры второго тура с «Краснодаром» владелец столичного клуба Леонид Федун назвал курьезным пенальти в ворота «Спартака».

«Краснодар», в свою очередь, высмеял московский клуб, выпустив ролик со спорными решениями арбитра в прошедшем матче.

В нем показаны несколько эпизодов игры, в которых, по мнению краснодарцев, арбитр принял неправильное решение — дважды не показал вторую желтую карточку нападающему Александру Соболеву, не отменил первый гол из-за игры рукой, а также не наказал полузащитника красно-белых Виктора Мозеса за симуляцию.