«Динамо» забило четыре безответных мяча в ворота «Торпедо» во втором туре РПЛ

Московское «Динамо» разгромило столичное «Торпедо» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Забитыми мячами отличились Федор Смолов (дубль), Даниил Фомин и Арсен Захарян.

В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с новичком РПЛ — воронежским «Факелом». Встреча состоится 30 июля. На следующий день торпедовцы в Самаре померятся силами с «Крыльями Советов».

«Газета.Ru провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. Второй тур.

«Динамо» — «Торпедо» — 4:0

Голы: 1:0 — Смолов (32), 2:0 — Фомин (36, П), 3:0 — Захарян (45), 4:0 — Смолов (69, П).

Ранее сообщалось, что Смолов вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории РПЛ.

Первый гол в матче с «Торпедо» стал для Смолова 95-м в чемпионате России. Таким образом он обошел бывшего нападающего московских «Спартака» и «Локомотива» Романа Павлюченко (94) и вышел на третье место.

Возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ экс-форвард «Спартака» и петербургского «Зенита» Артем Дзюба, на счету которого 148 мячей.